Die Aktionärinnen und Aktionäre des Online-Reiseanbieters Lastminute haben an der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde die Ernennung von Alessandro Petazzi zum CEO gutgeheissen und der bisherige CEO Luca Concone in den Verwaltungsrat gewählt.