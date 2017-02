Lastwagen prallt gegen Unterführung

Der 50-jährige Lastwagenlenker fuhr am Dienstagvormittag von Tamins in Richtung Reichenau, als er wegen des in die Höhe ragenden Kranarms in der Unterführung stecken blieb. Laut Polizei kam das Fahrzeug in misslicher Lage zum Stillstand, die Vorderräder hingen in der Luft.

Die Stützpunktfeuerwehren Flims und Chur befreiten den verletzten Lenker aus zweieinhalb Metern Höhe mit einem Hubretter. Der Mann wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt.

Am Lastwagen entstand Totalschaden. Der Strassenkörper der Unterführung wurde nur leicht beschädigt. Während der Bergungsarbeiten musste die Taminserstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden.

(SDA)