Lebensgefährtin von Serbiens Regierungschefin bringt Sohn zur Welt

Es feierte die Geburt als historisches Ereignis. Weltweit habe es bisher nur wenige Regierungschefs gegeben, deren Partnerin im Amt ein Kind bekommt. Brnabic und ihre Lebensgefährtin seien in dieser Reihe zudem das erste gleichgeschlechtliche Paar. Mutter und Kind seien wohlauf. Medienberichten zufolge heisst das Kind Igor.

Die 43-jährige Brnabic ist die erste Frau, die in Belgrad die Regierungsgeschäfte leitet. Sie ist seit Juni 2017 im Amt und lebt offen lesbisch. In dem Balkanland, in dem 80 Prozent der Bevölkerung orthodoxe Christen sind, ist Homosexualität vielfach noch ein Tabu. Schwule und lesbische Paare können weder eine Ehe noch eine eingetragene Partnerschaft eingehen.

Brnabic hat sich bisher nicht als Verfechterin für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender hervorgetan. Bei einer Homosexuellenparade in Belgrad 2017 wollte sie sich nicht zu einer gesetzlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare äussern. Sie könne nicht ihre "persönliche Meinung" äussern, weil sie als Ministerpräsidentin die serbische Regierung vertrete, sagte Brnabic damals.

(SDA)