Der neue EU-Agrarkommissar Christophe Hansen ist für eine genauere Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der EU. Der Konsument müsse wissen, was er esse, sagte Hansen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Brüssel. «Und deshalb denke ich, dass wir in vielen Bereichen diese Herkunftskennzeichnung detaillierter machen sollten, weil das natürlich auch den Konsumenten anregt», so der Luxemburger.