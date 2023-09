Die Schiffe mit Diesel-/Hybridantrieb werden 94,8 Meter lang sein und Platz für 450 Passagiere sowie 100 Autos oder 14 Nutzfahrzeuge bieten, so das Communiqué. Sie würden die Häfen von Lochmaddy auf North Uist, Tarbert auf der Isle of Harris und Uig auf der Isle of Skye anlaufen. Die Lithium-Ionen-Batterien von Leclanché ermöglichten es den Schiffen, leise und kohlenstofffrei in die Häfen einzulaufen.