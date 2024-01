Der schweizerisch-libanesische Unternehmer Chatila ist Präsident und Gründer der M3 Gruppe. Die in der Schweiz und in Frankreich in den Bereichen Immobilien, Hotellerie, Gastronomie, Banken und Gesundheitswesen tätige Gruppe erzielt laut den Angaben mit über 700 Mitarbeitenden und einen Umsatz von über 250 Millionen Franken.