Zudem habe das Unternehmen im ersten Halbjahr in den Schlüsselmärkten wie Schifffahrt, Schienenverkehr und Schwerlastanwendungen Fortschritte erzielt. So seien dort Aufträge in Höhe von 39,5 Millionen Franken abgeschlossen worden. Diese kamen vor allem von Canadian Pacific Kansas City Rail und ¦koda Electric.