Leitindex SMI klettert wieder über Marke von 10'000 Punkten

Damit steht er um gut 30 Prozent über seinem Jahrestief, auf das er Mitte März mitten in der Corona-Krise abgesackt war.

Der Schweizer Leitindex notiert kurz nach Börseneröffnung bei 10'051 Punkten und damit um 1,0 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Auch die weiteren wichtigen europäischen Handelsplätze starten mit deutlichen Gewinnen in den neuen Handelstag, nachdem am Vorabend bereits der US-Aktienmarkt die asiatischen Börsen zugelegt hatten.

Die weltweiten Verwerfungen an den Börsen im Zuge der Coronakrise hatten im laufenden Jahr auch den SMI abstürzen lassen. Hatte der Index noch am 20. Februar ein neues Allzeithoch bei 11'270 Punkten erreicht, so ging es in den folgenden Wochen wegen der Furcht vor der Corona-Epidemie steil bergab: Am 16. März hatte der Schweizer Leitindex dann sein Jahrestief bei 7'650 Punkten, was einem Absturz von knapp einem Drittel entsprach.

Mit dem starken Wiederanstieg von den Jahrestiefstwerten sprechen die Anleger nun wieder von einem "Bullenmarkt". Offenbar setzten die Investoren darauf, dass die weltweiten Lockerungen der Pandemiemassnahmen ihre Wirkung auf die Wirtschaft entfalten werden, heisst es im Markt. Auch die riesigen Hilfsprogramme von Notenbanken und Regierungen verfehlen ihre Wirkung auf die Aktienmärkte nicht.

Warnungen vieler Beobachter wegen Faktoren wie dem Konflikt der USA mit China, den sozialen Unruhen in den USA und die Möglichkeit einer zweiten Pandemie-Welle verpuffen dagegen derzeit. Die Zuversicht der Investoren zeigt sich auch darin, dass vor allem die Aktien von konjunkturabhängigen Unternehmen und Finanzwerte starke Gewinne verbuchen. Gleichzeitig hat sich auch der als "sicherer Hafen" geltende Schweizer Franken gegenüber dem Euro zuletzt klar abgeschwächt.

(SDA)