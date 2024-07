les-Ouates (awp) - Der Komponentenhersteller Lem spürt mehr als einen rauen konjunkturellen Gegenwind. Der Umsatz ist im ersten Quartal markant zurückgegangen, was sich in einem massiven Gewinneinbruch niedergeschlagen hat. Die operative Marge ist - für Lem sehr ungewöhnlich - in den einstelligen Bereich abgesackt.