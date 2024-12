Ähnlich wie in der ersten Jahreshälfte 2024 habe sich das «wettbewerbsintensive Marktumfeld» aber auf die Marge ausgewirkt. Diese wird für den genannten Zeitraum mit 68 Basispunkten beziffert. Insgesamt belief sich der Kommissions- und Dienstleistungsertrag in den ersten elf Monaten 2024 den Angaben zufolge auf ca. 199 Millionen Franken, was einem Anstieg von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche.