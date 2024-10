Lettlands Grenzschutz hat den Behörden des autoritär regierten Nachbarlands Belarus vorgeworfen, Migranten beim Versuch, die Grenze zu übertreten, zu unterstützen. «Ohne das Wissen der belarussischen Beamten und ohne deren Aufmerksamkeit wäre es zumindest unmöglich, dass eine solche Zahl (an Menschen) unbemerkt an die Grenze von Belarus gelangen, dort bleiben und illegal die Grenze überqueren kann», sagte Behördenchef Guntis Pujats im Fernsehen mit Blick auf einen Grosseinsatz von Polizei und Grenzschutz in Lettland. Am Dienstag waren bei einer Sonderoperation nach einer einstündigen Verfolgungsjagd insgesamt 46 illegale Grenzgänger festgenommen worden.