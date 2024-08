Die Schweiz führt im Sommer die letzte Ausschreibung für die Winter-Wasserkraftreserve durch. Anfang 2025 tritt das am 9. Juni an der Urne gutgeheissene Stromversorgungs-Gesetz in Kraft. Es schreibt Speicherkraftwerk-Betreibern neu vor, eine Winterreserve zu bilden - sehr zum Unwillen der Branche.