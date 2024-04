Tesla äusserte sich auf Anfrage nicht zu Musks erneuter China-Reise nach seinem Besuch im Mai und Juni vergangenen Jahres. Nach Angaben des Staatssenders CCTV lobte Musk am Sonntag das «hart arbeitende und intelligente chinesische Team» in dem riesigen Tesla-Werk in Shanghai. Tesla sei «bereit, den nächsten Schritt bei der Vertiefung der Zusammenarbeit mit China zu gehen, um mehr Win-Win-Ergebnisse zu erzielen», wurde Musk weiter zitiert.