Das israelische Militär hatte am Donnerstag selbst mitgeteilt, dass die Luftwaffe im Südlibanon ein Waffenlager der Hisbollah-Miliz angegriffen habe und begründete dies mit «terroristischer Aktivität» an dem Ort. Zudem hiess es, die Armee bleibe in der Region im Einsatz, um gegen Verstösse gegen die Waffenruhe-Vereinbarung vorzugehen.