Israels Armee griff weit im Landesinneren an. Der Angriff im Dorf Taraja lag etwa 90 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Die Entfernung von Israels Grenze zur libanesischen Hauptstadt Beirut beträgt etwa 70 Kilometer. Auch in vergangenen Monaten hatte Israel mehrfach in der östlichen Bekaa-Ebene und damit weit von der eigenen Grenze entfernt angegriffen.