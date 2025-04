Carney: «Schock des amerikanischen Verrats überwunden»

«Amerika will unser Land, unsere Ressourcen, unser Wasser», warnte Carney in seiner Rede in Ottawa mit Blick auf Trump. Dies seien keine leeren Drohungen. Man müsse anerkennen, dass sich die Welt grundlegend verändert habe. «Unsere alte Beziehung mit den USA, eine Beziehung, die auf stetig zunehmender Verflechtung beruhte, ist vorbei», sagte Carney weiter. «Wir haben den Schock des amerikanischen Verrats überwunden, aber wir sollten die Lektionen nie vergessen.» Kanada werde seine Beziehungen «zu verlässlichen Partnern» in Europa, Asien und anderen Teilen der Welt stärken.