Liberia startet die zweite Runde seiner Präsidentschaftswahl

In Liberia findet am heutigen Dienstag die zweite Runde der Präsidentenwahl statt. Dabei tritt der frühere Profi-Fussballer George Weah gegen Joseph Boakai von der regierenden Einheitspartei (UP) an. Die Wahllokale sind von 09.00 bis 19.00 Uhr MEZ geöffnet.