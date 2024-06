Pennanen bleibe längerfristig CEO von Lidl Schweiz, teilte der Detailhändler am Dienstag mit. Dennoch kommt es zu Personalrochaden. Alessandro Wolf, derzeit CEO bei Lidl Österreich, übernimmt laut weiteren Angaben ab September 2024 eine übergeordnete Aufgabe als Bereichsleiter in der Lidl Stiftung und wird in dieser Rolle für mehrere Länder verantwortlich sein.