Liedermacher Linard Bardill will Bündner Regierungsrat werden

Der Bündner Liedermacher und Schriftsteller Linard Bardill will in die Regierung seines Heimatkantons. Der 61-Jährige tritt als Parteiloser bei den Wahlen am 10. Juni an, wie er auf einer Webseite zur Kandidatur ankündigte. Angetrieben habe ihn der Baukartell-Skandal.