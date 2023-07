Das Kilchberger Unternehmen verkaufte von Januar bis Juni Schoggihasen, Lindorkugeln und Pralinés im Wert von 2,09 Milliarden Franken. Das entspricht einem organischen Plus von 10,1 Prozent, wie dem am Dienstag veröffentlichten Halbjahresbericht zu entnehmen ist. Dabei halfen dem Schokoladenproduzenten allerdings auch Preiserhöhungen. Weil Rohstoffe und Energie nach wie vor teuer waren, habe man einen Teil der Kostensteigerungen an die Handelspartner weitergegeben, heisst es.