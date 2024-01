Der Preis für Kakao habe sich im Jahresverlauf «fast verdoppelt», so Lindt. Tatsächlich legte der Rohstoff im vergangenen Jahr an den Warenmärkten in New York über 60 Prozent, in London um fast 80 Prozent zu. Erstmals seit 45 Jahren wurden über 4000 US-Dollar bezahlt für eine Tonne der begehrten Bohnen. Grund dafür war unter anderem schlechtes Wetter und die Verbreitung von Baumkrankheiten in der wichtigsten Anbauregion Westafrika.