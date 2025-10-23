Das Aussenministerium bestellte einen Vertreter der russischen Botschaft ein und überreicht eine Protestnote. Dabei sei die Russland aufgefordert worden, eine Erklärung abzugeben und alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern, hiess es in einer Mitteilung. Auch seien die Partner in Nato und EU sowie der den Nordatlantikrat, das höchste politische Gremium der Nato, über den Vorfall informiert worden.