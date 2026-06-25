Sozialdemokraten wechseln Regierungschef und Koalitionspartner

Sinkevicius wird seine Parteikollegin Inga Ruginiene ablösen und will in der kommenden Woche sein Kabinett vorstellen. Die Sozialdemokraten hatten Mitte Juni den Austausch eines Koalitionspartners beschlossen und die Zusammenarbeit mit der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas aufgekündigt. Stattdessen haben sie die bislang oppositionelle Demokratische Union Für Litauen in die Regierung eingebunden. Zusammen mit zwei weiteren Partnern kommt die neue Koalition auf 75 der 141 Sitze im Parlament.