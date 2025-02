Der Geschäftsaufwand legte um 6,1 Prozent auf 369,5 Millionen Franken zu. Das lag insbesondere am Personalaufwand, der um über 12 Prozent zunahm. Der Anstieg sei aber im Rahmen der Erwartungen und reflektiere die Investitionen in die Umsetzung der Strategie ACT-26, wird betont. In den vergangenen zwölf Monaten seien in diesem Zusammenhang rund 70 Stellen vor allem an den drei neuen Standorten in Deutschland sowie an den beiden Standorten in der Schweiz geschaffen worden.