Die Übernahme umfasse ein Kundenvermögen in der Grössenordnung von insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro (rund 3,2 Milliarden Franken), wie die LLB am Donnerstagabend in einem Communiqué mitteilte. Die neue Gruppengesellschaft soll Mitte des Jahres mit der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG fusioniert werden und bis zum Fusionszeitpunkt voraussichtlich unter dem Namen LLB Bank AG firmieren. Das stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung der österreichischen Finanzmarktaufsicht, hiess es weiter.