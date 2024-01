Mit den neuen Standorten in Zürich und St. Gallen will die LLB bekanntlich die Bereiche Private Banking, Firmenkundengeschäft und das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern ausbauen. Die Eröffnung des Büros in Zürich ist für diesen Frühling geplant, St. Gallen soll dann später im Jahr folgen.