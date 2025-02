Die Deutsche ReGas begründet die Kündigung unter anderem mit der Preispolitik des staatlichen Wettbewerbers Deutsche Energy Terminal (DET), der an seinen Terminals ebenfalls LNG importiert. Diese sei «ruinös». Die DET aus Düsseldorf beteuerte in der Vergangenheit, man halte regulatorische Vorgaben ein. DET betreibt schwimmende Terminals in Wilhelmshaven (Niedersachsen) und Brunsbüttel (Schleswig-Holstein).