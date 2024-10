Der eigentliche Lichtblick - so ist man sich in Expertenkreisen einig - sind vor allem die Verbesserungen bei der Bruttomarge. Nicht nur nach Non-GAAP, auch nach GAAP übertreffe diese selbst die kühnsten Erwartungen, heisst es. Umso mehr zeigen sich einige Analysten denn auch enttäuscht darüber, dass das Quartalsergebnis nach GAAP in Sachen EBIT und Reingewinn nur mässig überzeugen kann.