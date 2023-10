Als CEO werde Faber zunächst am Hauptsitz von Logitech in der Schweiz tätig sein, bevor sie im nächsten Jahr ins Silicon Valley umziehen werde, teilte der amerikanisch-schweizerische Konzern am späten Montagabend mit. Der frühere Firmenlenker Bracken Darrell war Mitte Juni nach rund zehn Jahren im Amt per sofort zurückgetreten.