An der Börse zeigte sich am Dienstag der Aufholbedarf der Aktie. Logitech legten gegen 11 Uhr 4,6 Prozent auf 57,48 Franken zu. Logitech habe einen besser als erwarteten Jahresanfang hingelegt, kommentierte ZKB-Analyst Andreas Müller. Und die Aktie bleibe unterbewertet, unter anderem dank einer sehr starken Bilanz. Im laufenden Kalenderjahr hatte die Aktie bis zum Schluss am Montag zu den schwächsten im Leitindex SMI gehört.