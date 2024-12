Logitech macht Computergames für Taube und Schwerhörige attraktiver: Geräusche wie Schritte oder Schüsse in den Spielen werden als visuelle Effekte dargestellt. So können Gehörlose oder Schwerhörige anhand von mehreren Lichtbalken am Bildschirm erkennen, aus welcher Richtung die Geräusche im Spiel kommen.