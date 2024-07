Bei Logitech soll Verwaltungsratspräsidentin Wendy Becker an der kommenden Generalversammlung für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt werden, ehe der Computerzubehörhersteller anlässlich der GV 2025 eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger präsentieren will. Ein vom Mitgründer vorgeschlagener Gegenkandidat will ihr das Amt nun nicht streitig machen.