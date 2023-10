Finanziert werde das Paket mit Mitteln des International Fund for Ukraine (IFU), in den neben Grossbritannien auch Dänemark sowie Norwegen, die Niederlande, Schweden, Island und Litauen einzahlten. Insgesamt seien so seit vergangenem Jahr 785 Millionen Pfund zusammengekommen, hiess es in der Mitteilung weiter.