Die russischen Invasionstruppen und die ukrainischen Verteidiger sind nach Ansicht britischer Regierungsexperten mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Das sei, entlang der Front gut verschanzte Kräfte zu besiegen, während nur in begrenztem Mass Kräfte vorhanden seien, um neue Angriffe zu starten, hiess es in dem Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Samstag.

19.08.2023 14:56