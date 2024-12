Zu Übernahme-Vereinbarung gehörten PA zufolge eine Reihe von Zugeständnissen des neuen Mehrheitseigners. So soll der britische Staat eine sogenannte «golden share» an Aktienanteilen behalten. Damit habe sich die Regierung ein Vetorecht in wichtigen Fragen wie dem Standort des Unternehmenssitzes und Weiterverkauf gesichert, so der Bericht.