Grund für den Stromausfall sei ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorge, teilte Heathrow Airport weiter mit. Die Londoner Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und rund 70 Feuerwehrleuten zu dem brennenden Umspannwerk in Hayes aus, wie sie bei X mitteilte. Tausende Haushalte in der Region hatten Medienberichten zufolge keinen Strom./gma/DP/jha/to/jb