Anlässlich der Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2025 hat Lonza den Fokus neu auf das fortzuführende Geschäft gelegt - also ohne die Sparte mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln (CHI), von der sich der Konzern bekanntlich trennen will. Lonza hat mit den Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Einen wichtigen Beitrag leistete die frühere Roche-Anlage im kalifornischen Vacaville.