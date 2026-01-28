Gegen 09.30 Uhr rücken die Lonza-Papiere an der Schweizer Börse um 2,5 Prozent auf 572,40 Franken vor. Der SMI gibt derweil um 0,6 Prozent nach. Lonza setzt den guten Start ins Börsenjahr somit fort. Seit Jahresbeginn resultiert nunmehr ein Plus von 6,4 Prozent.
Anlässlich der Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2025 hat Lonza den Fokus neu auf das fortzuführende Geschäft gelegt - also ohne die Sparte mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln (CHI), von der sich der Konzern bekanntlich trennen will. Lonza hat mit den Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Einen wichtigen Beitrag leistete die frühere Roche-Anlage im kalifornischen Vacaville.
Mit dem Rückenwind in den Bereichen Advanced Synthesis und Integrated Biologics habe Lonza gute Ergebnisse vorgelegt, heisst es bei der Bank Vontobel mit Blick auf die Zahlen. Dabei habe sich die in Vacaville zugekaufte Produktion mit dem Gewinn eines neuen Grosskunden gut in die Gruppe eingefügt.
Lonza habe für 2025 ein «starkes» Zahlenset vorgelegt und dürfte auch im neu angelaufenen Jahr vom gesteigerten Wachstumsmomentum profitieren, kommentiert die Octavian-Analystin die Vorlage. Dabei rechne der Konzern für Vacaville mit dem Abschluss weiterer wichtiger Aufträge, was am Markt begrüsst werde.
Das Umsatzwachstum, die höhere Marge sowie der Gewinn von Aufträgen sprechen für eine positive Kursreaktion an der Börse, schreibt die ZKB. Einziger kleiner Dämpfer sei die 2026-Guidance, die «minimal» unter den Erwartungen liege. Die Prognosen von Lonza seien aber vermutlich «wie immer» konservativ gefasst, so der ZKB-Analyst.
mk/to
(AWP)