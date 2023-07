Corona hatte Lonza in den letzten Jahren gute Einnahmen beschert. Die Basler waren für die US-Firma Moderna der Zulieferer des Vertrauens. Die tieferen mRNA-Geschäfte wurden nun zuletzt von einer "anhaltenden" Nachfrage nach bereits zugelassenen Produkten kompensiert, erklärte Lonza am Freitag in einem Communiqué.