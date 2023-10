Lonza will in den Jahren 2024 bis 2028 den Umsatz in Lokalwährungen um 11 bis 13 Prozent steigern, teilte das Unternehmen am Dienstag im Vorfeld seines Investorentages mit. In den zwei Jahren davor hatten die Basler noch Wachstumsraten von 15 und 20 Prozent ausgewiesen.