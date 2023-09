Für Lonza ist die Schliessung der Impfstoffproduktion in Visp die nächste Hiobsbotschaft, nachdem am Montag der abrupte Abgang von Chef Pierre-Alain Ruffieux verkündet werden musste. Bis ein Nachfolger bestimmt ist, wird Verwaltungsratspräsident Albert Baehny die CEO-Aufgaben interimistisch übernehmen. Am Montag war die Lonza-Aktie an der Schweizer Börse um 15 Prozent eingebrochen. Am Dienstagnachmittag kann sich der Kurs davon mit einem Plus von rund zwei Prozent nur leicht erholen.