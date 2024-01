Trotz des geplanten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte will die Lufthansa am Donnerstag ihr Programm weitgehend fliegen. Die für den 1. Februar in Frankfurt geplanten Langstreckenflüge werden grösstenteils stattfinden, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch mitteilte.

31.01.2024 14:32