"Ob es was wird oder ob wir die LSG komplett behalten, ist in keinster Weise definiert", sagte Spohr. Es habe allerdings auch schon mehrere derartige Ideen gegeben. Wenn es für eine der Beteiligungen einen besseren Eigentümer gebe, agiere man auch. Einen Verkauf von LSG an einen Finanzinvestor würde er allerdings nicht befürworten.

Die Lufthansa prüft derzeit auch einen Umbau der Wartungstochter Lufthansa Technik, will sich aber nicht von der Sparte trennen.

(SDA)