Die Lufthansa hat fehlende Innovationen am Flughafen München beklagt. Die Flughafengesellschaft komme bei Personalrekrutierung und Modernisierung der Abläufe nicht im gleichen Masse voran wie die Fraport in Frankfurt, kritisierte der Organisationschef der Lufthansa-Airline, Karl Brandes, am Dienstagabend. Der Lufthansa seien die Probleme bei der Rekrutierung neuer Leute schon aus eigener Erfahrung bewusst. Man habe auch versucht, die Partner an den Drehkreuzen bei der Personalsuche zu unterstützen.

24.01.2024 10:09