Luzern lässt noch maximal 100 Personen in Clubs und Restaurants

An öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit über 100 Besucherinnen und Besuchern, an denen das Einhalten der Schutzmassnahmen nicht möglich ist, muss eine Unterteilung in Sektoren mit maximal 100 Personen erfolgen. Die Kontaktdaten seien pro Sektor zu erheben, teilte das Luzerner Gesundheitsdepartement am Mittwoch mit.

Auch Gastwirtschaftsbetriebe, für die der Kanton die Obergrenze von 300 auf neu 100 Personen senkt, wenn sich diese nicht an einem festen Sitzplatz befinden und die Schutzmassnahmen nicht gewährleistet sind, können mehrere räumlich getrennte Gästesektoren mit jeweils maximal 100 Personen einrichten.

Luzern trage insbesondere als Tourismus- und Kulturstadt ein besonders hohes Risiko, dass in Gastwirtschaftsbetrieben sowie an Veranstaltungen Ansteckungen mit dem Coronavirus erfolgen, heisst es in der Mitteilung. Man folge mit dem Vorgehen dem Beispiel anderer Kantone. Dort habe sich gezeigt, dass das Contact Tracing bei rund 300 Personen pro Ort an seine Grenzen stosse.

Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Zug hatten in den vergangenen Tagen bereits weitere Schutzmassnahmen erlassen und die zugelassene Anzahl an Gästen gesenkt. In Zug etwa sind in Clubs im Innern nur 30 Personen erlaubt.

Im Kanton Luzern hat sich seit Monatsbeginn die Zahl der Neuansteckungen verdoppelt. 21 Personen befanden sich derzeit in Isolation, 75 in Quarantäne, 4 im Spital und drei auf der Intensivstation.

(SDA)