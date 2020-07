Maas: Entführte Deutsche Hella Mewis an deutsche Behörden übergeben

"Ich bin sehr erleichtert, dass die am Montag in Bagdad entführte deutsche Staatsangehörige seit heute Morgen wieder in Freiheit ist", sagte Aussenminister Heiko Maas am Freitag. "Sie wurde vor wenigen Minuten von den irakischen Behörden in die Obhut unserer Botschaft in Bagdad übergeben". Die irakischen Sicherheitsbehörden hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der Fall ein gutes Ende genommen habe. Aus Diplomatenkreisen hiess es, dass die Betroffene den Umständen entsprechend wohlauf sei.

Am Freitagmorgen hatte ein irakischer Militärsprecher bestätigt, dass die deutsche Kulturvermittlerin befreit worden sei. Mewis war am vergangenen Montag von bislang unbekannten Tätern in Bagdad entführt worden.

(SDA)