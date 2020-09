Maas: nur das afghanische Volk kann über seine Zukunft bestimmen.

Aussenminister Heiko Maas hat den Unterhändlern der Afghanistan-Gespräche in Doha deutsche Unterstützung angeboten, "damit die Friedensverhandlungen Erfolg haben". In einer am Samstag veröffentlichten Video-Botschaft erklärte er dem Auswärtigen Amt zufolge: "Nur das afghanische Volk kann über seine Zukunft bestimmen." Die Verhandler hätten "die einmalige Gelegenheit", das Fundament für ein Afghanistan zu legen, "in dem Menschenrechte und Grundfreiheiten, insbesondere die von Frauen und Minderheiten, geschützt werden und von dessen Boden keine Bedrohung für andere Länder ausgeht".