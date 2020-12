Mann in Bernhardzell SG bei Christbaum-Brand verletzt

Der Baum hatte kurz vor 18.00 Uhr aus unbekannten Gründen Feuer gefangen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mitteilte. In dem Haus entstand demnach Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Im Einsatz standen rund 35 Feuerwehrleute.

Wenig später rückten auch in der Gemeinde Nesslau rund 20 Feuerwehrleute aus. Dort war kurz nach 19.30 Uhr im Ortsteil Stein in einem Haus ein Brenner für eine Fondue-Chinoise-Pfanne beim Nachfüllen in Brand geraten. Die Anwesenden legten diesen in der Küche in den Spühltrog, worauf aufgrund ausgelaufener Brennpaste auch der Ablauf in Brand geriet.

Verletzt wurde niemand, es blieb bei Sachschaden. Die Anwesenden löschten das Feuer selber. Die Feuerwehrleute konnten laut Polizei nach kurzer Zeit wieder zurück ans eigene Weihnachtsfest zurückkehren.

(SDA)