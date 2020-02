Mann rutscht bei Schneewanderung in Graubünden aus und stirbt

Der Mann war mit seiner Ehefrau kurz vor 12.30 Uhr im Gebiet Alp da Buond Sur unterwegs, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem er eine Brücke überquert hatte, rutschte der Mann an einer ansteigenden Böschung aus und stürzte rund zwei Meter in den Bach Ova d'Arlas.

Die Ehefrau versuchte, den Mann zu retten. Obwohl sich der Rettungsdienst und die Regacrew sofort um den 81-Jährigen kümmerten, verstarb er. Die durchnässte und unterkühlte Ehefrau wurde mit einem Helikopter ins Spital Samedan geflogen. Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache ab.

(SDA)