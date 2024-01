«Der Entscheid ist gefällt», sagte der 42-Jährige in einem am Samstag veröffentlichten Video-Interview auf «blick.ch». «Ich werde mich für das Präsidentenamt der Schweizerischen Volkspartei bewerben.» Als Präsident wäre es für ihn wichtig auf Themen zu setzen, die die Bevölkerung beschäftigten, um den Erfolg der SVP bei den letzten nationalen Wahlen fortzusetzen, so Dettling. Als Beispiel nannte er die etwa die Begrenzung der «überbordenden Zuwanderung».