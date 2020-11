Marchand will rasche Aufklärung rund um Belästigungs-Affären bei RTS

Ausserdem wurden zwei ergänzende Untersuchungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen die zwei Kaderleute eröffnet. Dies hat die Direktion des Westschweizer Radios und Fernsehens (RTSI bereits am Dienstag in einer internen Mitteilung an die Mitarbeitende angekündigt. Die RTS-Direktion hat diese "konkreten und sofortigen Massnahmen" ergriffen, nachdem sie am Montag eine Vertretung des Schweizer Syndikats Medienschaffender (SSM) getroffen hatte, welche sofortige Massnahmen gegen sexuelle Belästigung und Mobbing forderte.

Die beschuldigten Kaderleute wurden für die Dauer der Untersuchung suspendiert. Die Untersuchung wurde extern in Auftrag gegeben.

Die RTS-Direktion schrieb an die Mitarbeitenden, dass sie sich bewusst sei, dass zahlreiche Personen nicht angehört worden seien und sie dies zutiefst bedauere. "Wir denken an die Opfer."

Die Westschweizer Tageszeitung "Le Temps" hatte am Samstag unter Berufung auf anonyme Quellen enthüllt, dass es innerhalb von RTS während Jahren zu Mobbing und zu sexueller Belästigung gekommen sein soll. Angeschuldigt wurden drei Mitarbeiter, darunter der ehemalige Star-Fernsehmoderator Darius Rochebin. Die Direktion und die Personalverantwortlichen von RTS hätten konsequent weg geschaut.

Der Generaldirektor der SRG. Gilles Marchand, nahm am Mittwoch in einem Interview von "Le Temps" Stellung zu den Vorfällen. "Wir haben Fehler gemacht", sagte er in dem Zeitungsinterview ein. Marchand räumte ein, dass eine frühere Untersuchung betreffend eine der beschuldigten Kaderpersonen nicht vollständig gewesen sei.

Auf die Frage, ob RTS die grösste Krise seit ihrem Bestehen durchlaufe, sagte Marchand: "Das ist eine schwere Krise, sicherlich. Ich unterschätze sie absolut nicht. Man muss schnell korrigieren, was nötig ist."

Auf die Frage, ob er von einem der Fälle gewusst habe, als er 2014 noch RTS-Direktor gewesen sei und wenn ja, weshalb er damals nichts unternommen habe, sagte Marchand: "Wir haben nicht nichts gemacht, aber wir haben sicher nicht genug gemacht."

Er bedaure dies. Nun werde die Untersuchung wieder aufgenommen und ausgeweitet. Je nach Ausgang würden die richtigen Schlüsse gezogen und die nötigen Massnahmen getroffen. Marchand sagte auch, eine zentrale Frage , die sich stelle, sei, weshalb die geschaffenen Instrumente im Kampf gegen sexuelle Belästigung innerhalb des Unternehmens nicht gut funktioniert hätten.

Er sei entschlossen, auf allen Ebenen zu reagieren, damit innerhalb des Unternehmens wieder ein Klima des Vertrauens und Ruhe hergestellt werden könne, das ihm sehr wichtig sei. "Wir werden dies nicht nur bei RTS machen, sondern bei der gesamten SRG auf nationaler Ebene", versicherte der SRG-Generaldirektor. Eine solche Krise dürfe nie wieder auftreten. In Zukunft müssten Probleme sehr schnell untersucht werden, in vollstem Vertrauen.

Die Frage, ob die RTS-Führung noch glaubwürdig sei, wurde von Marchand bejaht. Diese habe schnell und aufrichtig reagiert. Die RTS-Direktion sei entschlossen, die Situation schnell zu verbessern. Sie erhalte dabei die Unterstützung der gesamten SRG. Ein Service public wie die SRG müsse sich vorbildlich verhalten und der Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen.

Die Resultate der nun eingeleiteten Untersuchungen könnten laut Marchand Konsequenzen haben, die bis zu Entlassungen führen könnten, falls sich herausstellen sollte, dass sich Kader oder Mitarbeitende inakzeptabel verhalten hätten. Dies sei im Sanktionenkatalog der SRG so vorgesehen. Die SRG schütze niemanden, auch nicht auf oberster Führungsebene, falls es Versäumnisse gegeben hätte.

(SDA)